Bullen-Coach wechselt nach China

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Sao Paulo -

Fluminense Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa

Rubin Okotie bekommt rot-weiß-rote Verstärkung in China. Richard Kitzbichler verlässt laut Medienberichten Red Bull Salzburg und schließt sich dem Betreuerteam von Roger Schmidt bei Beijing Guoan an.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, bricht Richard Kitzbichler seine Zelte bei Red Bull Salzburg an und folgt dem ehemaligen Bullen-Coach Roger Schmidt nach China und heuert in China bei Beijing Guoan an. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler wird in der Millionen-Liga als Video-Analyst tätig sein.

Kitzbichler war in der vergangenen acht Jahren beim österreichischen Serienmeister unter anderem als Co-Trainer und zuletzt auch als Video-Analyst tätig.