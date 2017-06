Der Spielplan für die Saison 2017/2018

Dienstag, 20.06.2017

Während in der ersten Runde noch der große Kracher aussteht, empfängt in Runde zwei die Wiener Austria den SK Sturm. In der dritten Runde steigt dann das erste Wiener Derby - ausgetragen vom SK Rapid.

Meister Red Bull Salzburg startet auswärts gegen den WAC in die Saison, Aufsteiger LASK trifft zuhause auf die Admira.

Den ganzen Spielplan findet Ihr hier.