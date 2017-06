Rapid-Talent wechselt nach Linz

Dienstag, 20.06.2017

Am 1. Juli eröffnet das Sommer-Transferfenster offiziell, bei Erste-Liga-Klub BW Linz ist man aber mit der Kaderplanung schon weit vorher fertig. Mit der Verpflichtung von Samuel Oppong haben die Oberösterreicher ihr Transferprogramm für diesen Sommer abgeschlossen.

Der 19-jährige Flügelspieler wechselt leihweise für ein Jahr von Wien-Hütteldorf in die Stahlstadt, wobei die Linzer auch eine Kaufoption haben. "Samuel ist definitiv ein großes Talent und wir wollen ihm hier die Plattform für seine nächsten Entwicklungsschritte geben. Er ist ein extrem schneller Spieler, der vorwiegend auf der rechten Seite zum Einsatz kommt", erklärt Sportvorstand David Wimleitner.

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Oppong, der in der vergangenen Saison an die Admira verliehen wurde und dort für die Amateure in der Regionalliga zum Einsatz kam, hat mit BW Linz Großes vor: "Ich werde Gas geben und will mit der Mannschaft Erfolge feiern - und ich will auch mich persönlich weiterentwickeln."

Der Steckbrief von Samuel Oppong