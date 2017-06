Sturm Graz holt Bayern-Youngster fix

Erlebe

Der SK Sturm Graz verpflichtet Patrick Puchegger vom FC Bayern München fest. Der Österreicher absolvierte schon in den vergangenen zwei Wochen ein Probetraining in Graz, nun ist der Transfer fixiert worden.

Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr plus Option auf eine weitere Saison bis Sommer 2019. Das gab Sturm Graz am Montagnachmittag bekannt. Puchegger ist in der Defensive beheimatet und kann sowohl auf der linken Seite, als auch im Abwehrzentrum spielen.

"Wir wollten noch einen flexiblen Spieler für die Defensivreihe verpflichten. Im besten Fall einen Linksfuß mit Weiterentwicklungspotential. Das ist uns mit Patrick gelungen", erklärte Geschäftsführer Sport, Günter Kreissl. "Er hat sowohl die fußballspezifischen, als auch die charakterlichen Voraussetzungen um uns in Zukunft im Defensivbereich zu helfen."

Puchegger selbst freut sich auf die neue Herausforderung in der österreichischen Bundesliga. "Nach der hervorragenden Ausbildung bei den Bayern und den ersten Erfahrungen im Erwachsenenfußball in der Regionalliga, ist es nun an der Zeit den nächsten Schritt zu machen. Daher bin ich froh, dass ich die Chance bekomme, bei einem Klub wie es der SK Sturm ist zu spielen. Ich nehme die Herausforderung an und möchte mich mit guten Leistungen im Training für einen Einsatz empfehlen."