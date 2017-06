"So etwas wie Sturm gibt es nur einmal"

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Serie A Sa 21:00 Palmeiras -

Gremio Serie A So 00:00 Atletico Goianiense -

Santos CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 21:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio

Zwar geigte der Serbe Uros Matic lediglich ein halbes Jahr beim SK Sturm, der Eindruck, den der Bruder von Chelsea-Star Nemanja Matic in der Murstadt hinterließ, ist aber ein exorbitant großer. Die Fans bekommen bei seinem Namen auch sechs Monate nach seinem Abgang Gänsehaut. Doch die Liebe ist keineswegs einseitig. So wie "Porno-Matic" Graz verzauberte, so schwärmt auch der Spieler selbst vom SK Sturm.

Als Legenden werden beim SK Sturm grundsätzlich nur Spieler bezeichnet, die dem Verein einen individuellen Stempel aufdrückten, die ganze Stadt vereinnahmten, Fans wie Gegner gleichermaßen begeistern ließen. Als Legende zählt Uros Matic in Graz nicht wirklich. Als Fanliebling aber definitiv. Matic spielte nur ein halbes Jahr in Graz, lukrierte durch seinen Transfer zum FC Kopenhagen aber stattliches Körberlgeld und hinterließ die Sturm-Fans mit offenen Mündern.

Doch der Kleinen Zeitung verriet der 27-Jährige, dass auch er Sturm vermisst und sich eine Rückkehr vorstellen könnte: "Wenn es nach mir geht, komme ich einmal nach Graz zurück." Am liebsten wolle er aber gegen Sturm spielen: "Nächste Saison in der Champions League."

"Habe sofort gewusst: 'das ist mein Klub'"

Zwar ist Matic in Dänemark durchaus glücklich, seine schwangere Frau Jelena schwärme aber nach wie vor von der steirischen Landeshauptstadt: "Die sechs Monate waren einfach perfekt." Gründe für die perfekten Monate sind mannigfaltig: "Wir haben gut gespielt, dazu kam der fantastische Zusammenhalt der Mannschaft, für den Christian Schulz als Kapitän alles macht. So etwas erlebt man nicht alle Tage."

Auch der oft gescholtene Coach der Blackies Franco Foda bekommt von Matic ein Extralob: "Er hat mir vom ersten Tag an sein Vertrauen geschenkt. Ein super Trainer." Bei Kabinenpartys war Foda aber nicht dabei: "Lukas Spendlhofer, der Kabinen-DJ, hat vor den Partien Balkanmusik gespielt. Da habe ich sofort gewusst: 'das ist mein Klub.' Ich war 200 Prozent motiviert. Den Rest haben die sensationellen Fans beigetragen."

Matic singt also eine gewaltige Lobeshymne auf Sturm und seine Fans: "So etwas wie Sturm gibt es nur einmal."

Matic' Karriere-Statistiken