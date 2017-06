Die Blackies 2017/18 auch mal in Königsblau

Erlebe

Der SK Sturm Graz hat am Dienstagabend seine neuen Trikots für die Saison 2017/18 von Ausrüster Lotto Sport vorgestellt. Bei den Heimdressen setzen die Steirer wieder auf Streifen, auswärts treten die Blackies künftig passend in Schwarz an. Das Alternativtrikot für die kommende Spielzeit ist Königsblau.

Heimtrikot

© SK Sturm Graz

Auswärtstrikot

© SK Sturm Graz

Alternativtrikot

© SK Sturm Graz

Sturm Graz in der Saison 2017/18