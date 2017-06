Lyko: "Ich weiß, dass Salzburg mich will"

Erlebe

Charalampos Lykogiannis wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einem Abgang vom SK Sturm Graz in Verbindung gebracht. Nun startete der griechische Linksverteidiger aber mit den Blackys in die Saisonvorbereitung. Mit der Kronen Zeitung sprach er über einen möglichen Transfer.

"Ich weiß nur, dass Salzburg mich will", sagt der 23-Jährige. "Ansonsten hab ich meine Berater gebeten, mir nichts zu erzählen. Ich will mich voll und ganz auf meine Aufgabe bei Sturm konzentrieren." Das Interesse der Bullen ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Zuletzt machten sogar wilde Gerüchte die Runde, Lykogiannis könnte im Tausch mit Marco Djuricin und Stefan Stangl zu Salzburg wechseln.

Der Vertrag des Griechen bei den Grazern läuft jedenfalls nur noch für ein Jahr. Will Sturm noch einen ordentlichen Profit mit dem begehrten Außenverteidiger machen, so müsste er wohl in dieser Transferzeit wechseln.