Rapid verlängert mit zwei Hoffnungsträgern

Donnerstag, 01.06.2017

Vor dem wichtigen Cup-Finale gegen Red Bull Salzburg kann Sportdirektor Fredy Bickel noch einmal ein Lächeln auf die Fans von Rapid Wien zaubern: nach der erfolgreichen Verlängerung von Steffen Hofmann bekommen auch zwei wertvolle Youngsters neue Arbeitspapiere. Manuel Thurnwald und Albin Gashi unterzeichnen neue Kontrakte bis 2020, Thurnwald schnupperte bereits elfmal Bundesliga-Luft, geigte zudem auch in der Europa League.

Bickel zeigt sich auf der Rapid-Homepage zufrieden: "Manuel Thurnwald ist so wie auch der gleichaltrige Maximilian Wöber ein Beleg, dass in unserer Akademie hervorragende Arbeit geleistet wird. Er hat in den letzten Monaten sehr gute Leistungen geboten und sich enorm weiter entwickelt. Auch seine Einstellung stimmt und deshalb bin ich so wie das Trainerteam überzeugt, dass er in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen wird."

Auch der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler Albin Gashi dürfte bald in den Genuss von Bundesliga-Minuten kommen. Bislang war der ÖFB-Nachwuchsteamspieler nur bei Rapid II in der Regionalliga aktiv.

