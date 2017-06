Kreissl: "Sind sehr an ihm interessiert"

Freitag, 09.06.2017

Tütet Sturm Graz nach Jörg Siebenhandl und Thorsten Röcher schon den dritten Transfer des Sommers ein? Es sieht ganz so aus. Denn in der Krone spricht Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl ganz offen über Ried-Spielmacher Peter Zulj.

"Wir sind sehr interessiert daran, ihn zu verpflichten. Jung, Österreicher, seine Karriere-Kurve zeigt nach oben. Ein wuchtiger Spieler mit gutem Körper, der den Ball halten kann. Und er wäre in unserem zentralen Mittelfeld der einzige Linksfuß", so Kreissl. Nächste Woche kehrt Zulj, der heute seinen 24. Geburtstag feiert, aus dem Urlaub zurück. Dann soll er die medizinischen Tests absolvieren.

Der Welser gilt als technisch hochbegabt, in Oberösterreich bei der SV Ried machte er einen weiteren Entwicklungsschritt. Auch was die Arbeit ohne Ball betrifft. Kreissl bestätigte übrigens auch, dass die Rieder Interesse an Seifedin Chabbi zeigen. Die beiden Transfers hätten aber nichts mit einander zu tun.

Zuljs Statistik: