Wiederwahl: Windtner bleibt ÖFB-Präsident

Sonntag, 18.06.2017

Leo Windtner ist am Sonntag im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung in Zell am See wie erwartet als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) für die kommenden vier Jahre wiedergewählt worden.

Das bestätigte der ÖFB via Twitter. Der 66-jährige Oberösterreicher führt den größten Sport-Fachverband des Landes seit 2009.

"Der ÖFB hat starke Landesverbände und ist damit ein lebendiger Verband. Diskurs treibt an und bringt weiter. So, wie wir es in den vergangenen acht Jahren gehalten haben, werden wir es auch in Zukunft tun: Diskutieren, entwickeln und gemeinsam entscheiden", sagte Windtner. Der ÖFB ist mit knapp 300.000 aktiven Sportlerinnen und Sportlern sowie weiteren 600.000 registrierten Mitgliedern der größte Sport-Fachverband in Österreich. Windtner: "Wir sind die Sportart Nummer 1 in Österreich. Diese Position wollen wir weiter festigen und ausbauen."

