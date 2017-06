Ist Altachs Shootingstar am Sprung?

Freitag, 02.06.2017

Zehn Tore und acht Vorlagen in 32 Ligaspielen: Nikola Dovedan gab in der laufenden Saison ein beeindruckendes Bewerbungsschreiben ab. Und es könnte fruchten. Denn der 22-Jährige steht laut den Vorarlberger Nachrichten vor einem Wechsel zum 1. FC Heidenheim in die 2. deutsche Bundesliga. Heidenheim landete in der abgelaufenen Saison auf Rang sechs, mit Martin Rasner kickt bereits ein Österreicher dort.

Erst vor rund einem Monat zog der SCR Altach die Kaufoption auf Dovedan. Der Offensivspieler war lediglich vom LASK ausgeliehen. Dovedans Vertrag in Altach läuft noch bis 2019, somit dürfen sich die Vorarlberger über eine Ablösesumme freuen.

Dovedan im Steckbrief