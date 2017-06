Sturm verlängert mit Verteidiger

Montag, 12.06.2017

Die Grazer starten am Dienstag mit der Vorbereitung. Mit von der Partie ist, wie von SPOX Österreich bereits berichtet, mit Patrick Puchegger auch ein Testspieler. Der 22-jährige Links- und Innenverteidiger gehört Bayern München, kam in der abgelaufenen Saison im Zweierteam in der Regionalliga 19 Mal zum Einsatz. Der Ex-ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler war 2013 von der Akademie St. Pölten in den Bayern-Nachwuchs gewechselt. Alle Infos gibt es hier.

Fehlen wird den Steirern in nächster Zeit James Jeggo. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird beim Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) für Australien spielen, er wurde vom Verband nachnominiert und wird nach den Trainings am Dienstag und Mittwoch direkt nach Sotschi reisen. Australien bekommt es in der Gruppenphase mit Deutschland (19. Juni), Kamerun (22. Juni) und Chile (25. Juni) zu tun.

