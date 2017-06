Pavic im Probetraining bei Traditionsklub

Donnerstag, 01.06.2017

So berichtet es das schwedische Internetportal fotbollskanalen.se. Dem Vernehmen zufolge zeigt sich Hammarby IF angetan von den Fähigkeiten des 22-jährigen Linksverteidigers Markus Pavic, der in der abgelaufenen Saison acht Bundesliga-Einsätze für die Südstädter verzeichnen konnte und nun zum Probetraining im hohen Norden weilt. Zusätzlich dazu schwärmte der Sportdirektor des schwedischen Traditionsvereins von der Möglichkeit, derart talentierte Spieler inmitten der Saison zu testen.

Bislang wurden in der aktuellen Saison 11 Spieltage in der schwedischen Liga Allsvenskan absolviert, Hammarby liegt am achten Tabellenplatz. Die Schweden könnten einen Linksverteidiger dringend gebrauchen: aktuell müsste sich Pavic wohl nur mit dem 32-jährigen Stefan Batan um einen Stammplatz in der Abwehr streiten. Martin Solheim, der diese Position in den letzten Spielen notgedrungen bekleidete, ist eigentlich ein Rechtsfuß. Weg frei für den Admiraner?

