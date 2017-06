Arnautovic besuchte ÖFB-Teamcamp

Freitag, 09.06.2017

Arnautovic hatte sich seine Sperre mit einer Gelben Karte beim 2:0-Heimsieg im März gegen die Republik Moldau eingehandelt. Der Offensivstar ist einer von sieben Ausfällen im ÖFB-Team.

Weitere zeichneten sich vor dem Abflug am Samstagvormittag nicht ab. Das letzte Training auf heimischem Boden absolvierten am Freitagabend in der BSFZ-Arena in der Südstadt alle 23 Kaderspieler, auch die zuletzt angeschlagenen David Alaba (Knie) und Valentino Lazaro (Knöchel).

