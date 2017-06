Janko fällt gegen Irland aus

Mittwoch, 07.06.2017

Österreichs Fußball-Nationalteam muss im WM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Irland auf einen weiteren Stammspieler verzichten. Stürmer Marc Janko fällt für das vorentscheidende Match in Dublin wegen einer Angina aus, gab der ÖFB am Mittwochfrüh bekannt. Teamchef Marcel Koller nominierte Deni Alar von Sturm Graz nach.

Koller muss in Dublin bereits auf die gesperrten Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker sowie die verletzten Alessandro Schöpf (Knie) und Marcel Sabitzer (Oberarm) verzichten. Zudem fallen die Torhüter Robert Almer (Knie) und Andreas Lukse (Schulter) aus. Torhüter Ramazan Özcan und Markus Suttner haben ihre Teamkarriere beendet, Andreas Ulmer hat abgesagt.

Marc Janko im Steckbrief