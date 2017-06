Holland wechselt nach Linz

Freitag, 16.06.2017

Zwischen 2012 und 2015 kickte James Holland für die Wiener Austria und absolvierte 126 Spiele für die Veilchen. Dann begann eine kleine Weltreise: Erst wechselte der 28-Jährige zum MSV Duisburg, dann in die Heimat Australien zu Adelaide United und anschließend nach China zu Liaoning FC. Nun kehrt der Sechser nach Österreich zurück: Holland wechselt zum LASK.

"Ich freue mich, nach drei Jahren wieder in die Österreichische Bundesliga zu wechseln, mit meiner Erfahrung möchte ich dem LASK für die kommenden Aufgaben weiterhelfen", sagt Holland in einer Aussendung. Und Sportdirektor Oliver Glasner über seinen Fang: "James gilt als sehr kluger Spieler mit viel Übersicht und gutem Spielverständnis, womit er uns in der Saison sicher weiterhelfen wird."

