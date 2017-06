Pfeifenberger erwartet sich viel von Transfers

Freitag, 16.06.2017

"Gschweidl ist torgefährlich, ein bodenständiger Typ und ein richtiger Arbeiter", sagte der Coach. Der Angreifer sei so wie auch Frieser und Flecker voller Ehrgeiz. "Sie sind alle sehr hungrig und wissen, was sie wollen." Als Saisonziel gab Pfeifenberger den Klassenerhalt aus.

Allzu große Personal-Änderungen bis zum Liga-Start am 22. Juli dürfte es nicht mehr geben. Möglicherweise stößt noch ein neuer Spieler zum WAC, dafür könnte Jacobo den Verein verlassen. Der Spanier hatte im Frühjahr mit öffentlicher Kritik an Pfeifenberger aufhorchen lassen, war aber beim Trainingsauftakt am Freitag in der Lavanttal-Arena mit von der Partie.

