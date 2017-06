Torjäger Salihi kehrt nach Österreich zurück

Erlebe

Der ehemalige Bundesliga-Torjäger Hamdi Salihi kehrt nach Österreich zurück. Zweitligist Wiener Neustadt hat den 33-jährigen Albaner verpflichtet. Das berichtet die Kronen Zeitung. Sein Vertrag könnte jedoch noch aufgelöst werden.

"Eine Kleinigkeit gilt es noch zu klären. Na ja, doch eher eine große Kleinigkeit", sagt Neustadt-Sportdirektor Andreas Schicker gegenüber dem Blatt. Der endgültigen Verpflichtung steht eine Sperre im Weg, die sich Salihi in seiner Heimat bei seinem bisherigen Verein Skenderbeu einhandelte. Nach Tumulten im Spiel gegen Kukesi wurde der Angreifer für zehn Partien gesperrt, acht davon muss er noch absitzen.

"Die Sperre soll nur für Albanien gelten, der ÖFB prüft die Sache", so Schicker. Für den Fall, dass Salihi auch in Österreich aussetzen muss, hat sich Wr. Neustadt vertraglich abgesichert. Dem Zweitligisten gelingt mit der Verpflichtung des Torjägers ein echter Transfer-Coup.

Noch immer ein Goalgetter

Denn Salihi, der für Ried und Rapid in der österreichischen Bundesliga insgesamt 70 Treffer erzielte, hat das Toreschießen noch immer nicht verlernt. Vorletzte Saison wurde er mit 27 Toren Schützenkönig in Albanien, in der letzten Spielzeit traf er immerhin auch noch 15 Mal.

Für Rapid spielte der Albaner von 2009 bis 2012. In Wien gefiel es ihm so gut, dass er nun zurückwollte. "Ich habe es über Freunde erfahren und mich seit Wochen um ihn bemüht", so Neustadt-Sportdirektor Schicker. Diese Bemühungen machen sich aber nur bezahlt, wenn der ÖFB im Fall der möglichen Sperre grünes Licht gibt.