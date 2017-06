Salzburg sticht deutsche Erstligisten aus

Mittwoch, 14.06.2017

Pongracic gilt bei den Löwen als einziger Gewinner der letzten Saison, die mit einem Abstieg in die vierte Liga endete. Der 19-jährige Kroate etablierte sich am Saisonende für sechs Partien als Stammspieler in der Innenverteidigung und weckte damit auch das Interesse anderer Klubs.

Neben Salzburg sollen auch Wolfsburg und Hannover am ehemaligen Bayern-Nachwuchsspieler dran gewesen sein. Pongracic scheint sich nun aber für die Bullen entschieden zu haben. Da sein Vertrag auch für die Regionalliga gegolten hätte, muss Salzburg für ihn eine Ablöse nach München überweisen.

Der Transfer wäre ein weiteres Anzeichen für einen Abschied von Andre Widom aus Salzburg. Der von Liverpool ausgeliehene Verteidiger soll vor einem Wechsel zu Derby County stehen.

Steckbriefvon Pongracic