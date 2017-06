Ried-Leistungsträger vor Transfer in vierte Liga?

Erlebe

In der vorletzten Saison war Dieter Elsneg mit acht Toren und sieben Assists noch der siebtbeste Scorer der Bundesliga. Nun steht der 27-Jährige jedoch vor einem überraschenden Wechsel in die vierte Spielklasse. Das berichtet zumindest die Kleine Zeitung.

Demnach soll der offensive Mittelfeldspieler mit einem Transfer zum ASK Voitsberg in die steirische Landesliga liebäugeln. Dort spielt mit Christian Falk (Ex-WAC-Kicker) bereits ein anderer ehemaliger Bundesliga-Profi. Voitsberg will nächste Saison unbedingt den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Daher bemüht sich der Verein auch um Elsneg.

In den letzten drei Saisonen stand der beim GAK ausgebildete Offensivspieler bei der SV Ried unter Vertrag. Nach dem Abstieg ließen die Innviertler seinen Kontakt auslaufen, obwohl Elsneg mit 33 Einsätzen ein Leistungsträger war.