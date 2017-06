Trockene Alaba-Antwort auf Tatars Kritik

Sonntag, 18.06.2017

"Ich kenne die Person nicht wirklich", antwortet Alaba trocken, als SPOX ihn am Rande des Coca-Cola Cups in Wien auf die Kritik des ehemaligen Ried- und Mattersburg-Trainers anspricht. Tatar meinte zuletzt bei Sky, der ÖFB-Star wäre im Nationalteam als Linksverteidiger besser aufgehoben als im zentralen Mittelfeld, wo er gegen Irland zum Einsatz kam. "Der David interpretiert mehr in sich hinein als da ist auf dieser Position", so Tatar.

Alaba selbst lässt sich von dieser ewigen Debatte nicht aus der Ruhe bringen. "Ich beschäftige mich nicht damit", sagt der 24-Jährige. Kritik an seinen Leistungen gehöre zum Fußballgeschäft dazu. "Der stelle ich mich auch." Die Medien verfolge er selbst aber kaum.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/13 Das ÖFB-Team muss gegen Irland einen späten Nackenschlag hinnehmen und spielt auswärts nur Remis. Die Chance auf eine erfolgreiche WM-Quali verschwindet zusehends. Die Noten für unsere Teamkicker. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller.html © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note=4): Ihm merkt man die fehlende Spielpraxis an. Irrte des Öfteren verwirrt im Strafraum herum, auf der Linie allerdings stark. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=2.html © GEPA 3/13 Martin Hinteregger (Note=2-): Agierte auf der ungewohnten linken Abwehrseite recht aktiv und offensiv, sein Tor war das Produkt eines wunderbar einstudierten Tricks. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=3.html © GEPA 4/13 Sebastian Prödl (Note=3): Die Lufthoheit. Bei Eckbällen immer wieder gesucht, nahm durch seine körperliche Präsenz keine Gefangenen und rettete so manch heikle Situation. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=4.html © GEPA 5/13 Aleksandar Dragovic (Note=4): Der Gegentreffer geht auf seine Kappe, hätte Jonathan Walters am Schuss hindern müssen. Verzichtete fragwürdigerweise vorher auf eine verletzungsbedingte Auswechslung. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=5.html © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note=2+): War bei seinem zweiten Nationalteameinsatz recht mutig und ackerte nach vorne, machte alles richtig. Erstaunlich. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=6.html © GEPA 7/13 Florian Kainz (Note=3-): Beim Startelfdebüt wusste der Bremer durchaus zu gefallen, wenngleich die Abstimmung mit den Kollegen noch besser werden muss. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=7.html © GEPA 8/13 David Alaba (Note=4+): Das Spiel lief komischerweise völlig an ihm vorbei, ein Fehlpass jagte den nächsten. Mit seinen Fähigkeiten muss einfach mehr von ihm kommen. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=8.html © GEPA 9/13 Julian Baumgartlinger (Note=4+): Agierte als Staubsauger, beruhigte jedoch das Spiel vor allem in der brenzligen Anfangsphase der zweiten Hälfte zu wenig. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=9.html © GEPA 10/13 Zlatko Junuzovic (Note=3): Als technisch wohl stärkster Österreicher immer wieder Ziel harter irischer Attacken, tauchte in der zweiten Halbzeit unverständlicherweise ziemlich ab. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=10.html © GEPA 11/13 Valentino Lazaro (Note=3-): Ging wiederholt in Eins-zu-Eins-Situationen und zeigte so seine Spielfreude. Überraschend, dass er die Fixgröße Harnik aus der Startelf verdrängte. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=11.html © GEPA 12/13 Guido Burgstaller (Note=3-): Rackerte sich vorne brav ab, recht viel gelang ihm aber nicht. Muss weiter auf sein erstes Tor im Teamdress warten. /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=12.html © GEPA 13/13 Zu kurz eingesetzt: Martin Harnik, Florian Grillitsch, Michael Gregoritsch /at/sport/fussball/diashow/1706/Noten-IRL-AUT/irland-oesterreich-noten-einzelbewertung-kritik-oefb-team-wm-quali-david-alaba-aleksandar-dragovic-julian-baumgartlinger-guido-burgstaller,seite=13.html

WM-Quali? "Es ist noch nichts vorbei"

Spekulationen, dass er im Nationalteam selbst über seine Position entscheiden könne, wies der Bayern-Außenverteidiger zurück. "Der Teamchef entscheidet über die Aufstellung und er versucht sie so zu wählen, dass wir erfolgreich sind."

Erlebe die WM-Qualifikation bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Das Ticket für die WM 2018 in Russland hat der Wiener noch nicht aufgegeben. "Natürlich war der späte Ausgleich in Irland bitter, aber es ist noch nichts vorbei. Wir werden weiterhin alles dafür tun." Alaba genießt nach seinem sechsten Meistertitel mit dem FC Bayern momentan den Heimaturlaub in Wien. Der 24-Jährige nutzte die Gelegenheit, um beim Coca-Cola Cup in der Akademie seines Ex-Klubs Austria Wien vorbeizuschauen.

# Team Sp S U N T G Diff P letzte 5 Matches 1 Serbien 6 3 3 0 13 7 +6 12 DWDWW 2 Republik Irland 6 3 3 0 8 4 +4 12 DDWWW 3 Wales 6 1 5 0 9 5 +4 8 DDDDD 4 Österreich 6 2 2 2 9 8 +1 8 DWLLD 5 Georgien 6 0 3 3 6 10 -4 3 DLDDL 6 Moldawien 6 0 2 4 4 15 -11 2 DLDLL

David Alabas Steckbrief