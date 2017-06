Trainer-Job für Carsten Jancker

Donnerstag, 01.06.2017

Nach dem Einstieg der japanischen "Honda Estilo"-Gruppe rund um Milan-Star Keisuke Honda träumte man beim SV Horn von der Champions League. Mittlerweile ist man jedoch auf dem Boden der Realität angelangt. Statt Ambitionen nach oben zu verfolgen, mussten die Waldviertler den Abstieg aus der Ersten Liga hinnehmen.

Sein Name soll Spieler nach Horn locken

Mit Carsten Jancker kommt nun aber doch noch ein wenig Champions-League-Flair nach Horn. Der ehemalige Bayern-Stürmer, der 2001 den Titel in der Königsklasse holte, wird neuer Trainer beim Regionalligisten. "Damit haben wir jene Persönlichkeit geholt, die es in dieser Situation braucht", sagt Horn-Obmann Rudolf Laudon in der Kronen Zeitung. "Ich kann mir vorstellen, dass sein Name auch einige Spieler nach Horn lockt."

Jancker arbeitete zuletzt unter Zoran Barisic und Mike Büskens als Co-Trainer beim SK Rapid Wien. Bei Horn soll er nach dem weitgehenden Rückzug der japanischen Investoren mit jungen Spielern etwas Neues aufbauen. "Ich arbeite gerne mit jungen Spielern zusammen. Nur mit Jungen geht es aber nicht. Einen Stamm wird es auch brauchen", so Jancker.

