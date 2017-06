Offiziell: Bolingoli-Mbombo wechselt zu Rapid

Erlebe

Der Transfer von Club Brügges Boli Bolingoli-Mbombo zum SK Rapid Wien ist in trockenen Tüchern. Der 21-jährige Belgier unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2020. Am Montag wird der linke Außenspieler ins Training einsteigen.

Die Hütteldorfer haben am späten Donnerstagnachmittag den Transfer von Boli Bolingoli-Mbombo bekanntgegeben. Der Belgier absolvierte über 50 Spiele in den höchsten Spielklasse seines Heimatlandes und kickte auch 17 Mal im Europa Cup. Fredy Bickel, Geschäftsführer Sport, erläutert den Transfer in einer Aussendung: "Auf der Position des linken Außenverteidigers hatten wir absoluten Handlungsbedarf, diese zusätzlich zu Thomas Schrammel, der ein sehr wertvoller Spieler in unserem Kader ist, zu besetzen, hatte oberste Priorität. Boli Bolingoli haben wir seit einigen Monaten auf dem Radar und auch mehrfach beobachtet."

Der Schweizer weiter: "Er ist ein unkonventioneller Spieler, der mit seinem außergewöhnlichem Stil auch für Aufregung sorgen wird. Mit seinem Kampfgeist, seinem Laufwillen und seiner Schnelligkeit wird er uns mit Sicherheit helfen und auch den Fans viel Freude bereiten." Die medizinischen Tests wurden bereits absolviert.

Bolingoli-Mbombo selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr, dass der Transfer zustande gekommen ist. Rapid Wien ist auch in Belgien ein bekannter Klub, ich habe in der Vorsaison auch einige Spiele im Rahmen der Europa League im TV gesehen. Ich bin begeistert vom Stadion und hoffe, dass ich den Rapid-Fans viel Freude bereiten kann."