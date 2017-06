Rapid-Fans haben es Bolingoli angetan

Erlebe

Die Fans des SK Rapid Wien haben es Neuzugang Boli Bolingoli angetan. "Ich weiß, dass der Klub verrückte Fans hat", sagt der 21-jährige Linksverteidiger am Rande des Testspiels in Traiskirchen gegenüber Sky mit einem Lächeln. "Sie sollen großartig sein."

Auch das neue Stadion habe ihn beeindruckt. Am Montag wird der Linksverteidiger bei den Hütteldorfern ins Training einsteigen. Sich selbst beschreibt er als offensiven Außenverteidiger, der mit seiner Schnelligkeit punktet.

Mit Rapid will Bolingoli große Ziele erreiche. Dabei lässt er sich auch zu einer Kampfansage an Serienmeister Red Bull Salzburg hinreißen: "Ich möchte mit Rapid Meister werden. In der Statistik habe ich gesehen, dass Salzburg schon acht Mal Meister wurde. Das ist zu viel."