Erste-Liga-Star Patrik Eler nach Deutschland?

Montag, 08.05.2017

Mit 21 Toren in 30 Spielen führt der 25-jährige Patrik Eler die Torschützenliste an. Damit avancierte er quasi zur Lebensversicherung für die Tiroler, die in den letzten Monaten einige Probleme hatten. Die Leistungen des Slowenen wurden auch im Ausland zur Kenntnis genommen.

Zuletzt wurde Serie-B-Klub Vicenza Calcio mit Eler in Verbindung gebracht. Laut Tivoli12 könnte auch ein Wechsel nach Deutschland möglich sein. Zuletzt beobachtete ihn Ingolstadt-Sportdirektor Thomas Linke. Ingolstadt liegt auf Rang 17 der deutschen Bundesliga.

Patrik Eler im Steckbrief