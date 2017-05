Ried verpflichtet ..., ja wen eigentlich?

Mittwoch, 17.05.2017

"Welcher #NEUZUGANG wird ab der kommenden Saison den Kader der SV Guntamatic Ried verstärken?", fragte der Klub seine Follower auf Twitter und postete dazu ein Bild mit Manager Franz Schiemer und dem neuen Mann. Zu erkennen ist dieser allerdings nicht, sein Gesicht wurde verpixelt.

Um wen es sich handelt, wollen die Rieder am morgigen Donnerstag bekanntgeben. Nach der Verlängerung mit Marcel Ziegl, dessen Vertrag sowohl in der Bundesliga, als auch in der Ersten Liga gültig ist, ein weiterer wichtiger Schritt der Sportvereinigung. Zumal nicht nur ob des möglichen Abstiegs, sondern auch aufgrund zahlreich auslaufender Verträge viel Arbeit auf Schiemer zukommt

