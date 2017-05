Djuricin: Ohrfeige für Arnor Traustason

Sonntag, 07.05.2017

Stolze zwei Millionen Euro überwies der SK Rapid Wien vergangen Sommer an IFK Norrköping, um sich die Dienste von Arnor Traustason zu sichern. Damit wurde der Isländer neben Ivan Mocinic zum Rekord-Transfer der Hütteldorfer. Der Output ist allerdings überschaubar.

Magere zwei Tore erzielte der Offensivspieler und stand in 32. Bundesliga-Spielen nur 13 Mal in der Startelf. Beim befreienden 4:0-Erfolg seiner Teamkollegen über den WAC am Samstagabend schaffte er es nicht einmal auf die Ersatzbank. Goran Djuricin hat den 24-jährigen Offensivspieler kurzerhand aus dem Kader gestrichen.

Traustason: Kein Einsatz, keine Spielminute

Auf die doch etwas überraschende Nicht-Berücksichtigung ließ der Neo-Coach einen deutlichen Seitenhieb gegen den Isländer folgen. "Traustason steht heute nicht im Kader, weil wir Spieler brauchen, die voll in die Zweikämpfe gehen und vollen Einsatz zeigen. Da war diese Woche bei manchen Spielern der eine Schritt zu wenig", erklärte Djuricin vor Anpfiff gegenüber Sky.

Es ist nicht das erste Mal, dass Traustason in dieser Saison mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird. Auch unter dem glücklosen Djuricin-Vorgänger Damir Canadi hieß es, dem Isländer fehle der nötige Einsatzwille.

Arnor Traustason im Steckbrief