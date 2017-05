Sturm Graz zieht Option auf Lykogiannis

Freitag, 12.05.2017

Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekanntgab, zog man die Option auf Vertragsverlängerung bis Sommer 2018. Lykogiannis war im Sommer 2015 von Olympiakos Piräus an die Mur gewechselt und absolvierte bisher 54 Pflichtspiele. Ob der Grieche schließlich trotzdem bleibt, ist trotzdem unklar. Die Vertragsverlängerung garantiert Sturm bei einem etwaigen Verkauf aber zumindest eine Ablösesumme. Zuletzt wurde er mit Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht.

Charalampos Lykogiannis im Steckbrief