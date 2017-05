Chabbi vor Wechsel zu Ried

Mittwoch, 31.05.2017

Laut dem Neuen Volksblatt steht Sturms Seifedin Chabbi vor einem Wechsel zur SV Ried. Dort würde der Angreifer auf seinen Vater und Trainer Lassaad Chabbi treffen. Chabbis Engagement in Graz verlief denkbar unglücklich. Nur sieben Mal kam der 23-Jährige zum Einsatz, kein einziges Mal stand er in der Startelf und auch ein Treffer wollte nicht gelingen. Sturm Graz würde ihm wohl keine Steine in den Weg legen. Übrigens sollen auch Peter Haring, Pius Grabherr (beide Lustenau) und Luan (Liefering) in Ried anheuern.

Seifedin Chabbi im Steckbrief