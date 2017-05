Falschmeldung um Stefan Maierhofer?

Donnerstag, 18.05.2017

Stefan Maierhofer und Ian Holloway kennen sich gut. Der Mattersburg-Angreifer arbeitete mit dem englischen Coach schon bei Millwall zusammen. Nun tauchten in verschiedenen Medien Gerüchte auf, Holloway könnte den Major in diesem Sommer zu seinem aktuellen Klub Queens Park lotsen. Der Verein aus London schloss die aktuelle Championship-Saison auf dem 18. Rang ab und ist damit auch in der kommenden Spielzeit in Englands zweithöchster Spielklasse vertreten.

Die Spekulationen über diesen Wechsel dürften jedoch vom Tweet eines Fake-Accounts mit nur 21 Followern ausgehen. Eine verifizierte Quelle für das Gerücht gibt es nicht. Auch Maierhofer selbst hält sich in einem Statement gegenüber dem Standard bedeckt: "Mein voller Fokus gilt dem SV Mattersburg und dem Ziel Klassenerhalt, alles andere interessiert mich momentan auch nicht und es ist auch nicht an mich herangetreten worden. Sachen, die irgendwo im Internet stehen, kommentiere ich auch nicht."

Stefan Maierhofers Steckbrief