St. Pölten verpflichtet Jung-Bullen

Sonntag, 07.05.2017

Interessante Transfer-News aus Niederösterreich: der SKN St. Pölten hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Die Wölfe wildern in Salzburg und verpflichten den 19-jährigen Flügelspieler Lorenz Grabovac ablösefrei vom FC Liefering. Der polyvalent einsetzbare Offensiv-Zangler gehörte zum Stammpersonal beim FC Liefering in der Ersten Liga, zeigte sich mit sechs Scorerpunkte in 20 Spielen durchaus für den starken Auftritt der Jungbullen in der diesjährigen Saison mitverantwortlich.

In St. Pölten erhält Grabovac von Sportdirektor Frenkie Schinkels einen Zwei-Jahres-Vertrag. Die Niederösterreicher kämpfen aber noch bitterlich um den Klassenerhalt, haben aktuell nur ein einziges Pünktchen auf den Abstiegsrang gut.

