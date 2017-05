Sturm Graz verlängert mit großem Talent

Samstag, 27.05.2017

Absolviert der ÖFB-Nachwuchs-Nationalspieler kommende Saison eine bestimmte Anzahl an Spielen, würde sich der Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängern.

Lovric gilt als eines der größten Talente Österreichs, konnte sich bei den Grazern bislang aber noch nicht richtig durchsetzen. Heuer kam der Mittelfeldspieler einmal im ÖFB-Cup und dreimal in der Bundesliga zum Einsatz. Die meiste Spielzeit bekommt der 19-Jährige aber in der zweiten Mannschaft des SK Sturm in der Regionalliga Mitte.

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

"Nach intensiven Gesprächen mit Trainer Foda, in denen er mir versichert hat, dass er auf mich zukünftig baut, habe ich mich trotz mehrerer Angebote entschieden, meine Chancen bei Sturm Graz, welcher mein Herzensverein ist, zu ergreifen", wird Lovric auf der Homepage der Steirer zitiert.

Sandi Lovric im Steckbrief