Bitter: Saison für Rapids Kvilitaia beendet

Sonntag, 21.05.2017

Kvilitaia blieb in der 22. Minute nach einem Zweikampf mit Sturms Piesinger verletzt liegen und musste behandelt werden, ehe er kurz darauf wegen starker Schmerzen vom Feld getragen werden musste. Rapid will in den kommenden Tagen nähere Informationen bekanntgeben, die Saison scheint aber gelaufen.

Rapid Wien vs. Sturm Graz im Liveticker