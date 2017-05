Rapid-Stürmer Kvilitaia hat seine Diagnose

Dienstag, 23.05.2017

Bessere Nachrichten gibt es hingegen von Louis Schaub und Tamas Szanto, die gegen Sturm ebenfalls verletzt vom Feld mussten. Schaub zog sich nach seinem erhaltenen "Eisenbahner" eine Muskelquetschung zu, Szanto laboriert nach einem Schlag aufs Knie an einer starken Prellung. Beide dürften aber in Kürze wieder einsatzbereit sein, so die Hütteldorfer in einer Aussendung.

