Kehrt Roman Wallner zurück?

Montag, 22.05.2017

Zwischen 2014 und 2016 kickte Roman Wallner für den SV Grödig. Seither ist der 35-jährige Stürmer vereinslos. Das könnte sich nun ändern. Grödig-Manager Christian Haas sagte zu den Salzburger Nachrichten, dass es bereits Gespräche über eine Rückkehr gegeben hat. Das Ziel: Der Aufstieg.

"Es werden fix zwei Mannschaften in die neue Erste Liga aufsteigen und da wollen wir natürlich dabei sein", so Haas ambitioniert. Doch damit soll nicht Schluss sein - Grödig soll zurück in die Bundesliga.

Doch das dauert noch eine Weile: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Grödig wieder nach ganz oben will. Derzeit spielen wir aber in der Regionalliga und da hat es keinen Sinn, von der Bundesliga zu träumen. Zudem würde es sich finanziell im Moment gar nicht ausgehen."

Erlebe die Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Wallner erzielte für den SV Grödig zwar "nur" sieben Tore, ist mit 112 Bundesliga-Toren aber einer der prägenden Stürmer der vergangenen 15 Jahre.

Roman Wallner im Steckbrief