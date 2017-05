Ein LASK-Goalie für den ÖFB?

Montag, 22.05.2017

Wenn Marcel Koller am Dienstag den Kader für das Länderspiel in Irland am 11. Juni bekannt gibt, wird wohl das Trio Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt), Daniel Bachmann (Stoke City) und Markus Kuster (Mattersburg) einberufen. Langfristig könnte aber ein ganz neuer Name auf dem Radar des ÖFB auftauchen: LASK-Keeper Pavao Pervan.

U21-Tormann-Trainer Wolfgang Wimmer bringt den 29-Jährigen im Gespräch mit Mein Bezirk ins Spiel. "Es wurde uns immer kommuniziert, dass er bei einem Aufstieg sicher ein Thema für das Nationalteam ist. Das richtige Alter hat er mit 29 Jahren auch", wird Wimmer zitiert. Der 51-Jährige war zuvor bei den Linzern Tormann-Trainer.

Pavao Pervan im Steckbrief