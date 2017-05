Wohl zu RBS: Farkas verlässt Mattersburg

Donnerstag, 25.05.2017

Das zumindest berichtet der Kurier, auf dessen Anfrage Red Bull Salzburg auf eine Pressekonferenz verwies, die am Freitag stattfinden soll. Da Farkas' Vertrag in Mattersburg ausgelaufen ist, kommt der 24-Jährige ablösefrei zum Meister und soll dort Christian Schwegler ersetzen, der mit Saisonende zurück in die Schweiz wechseln wird.

Farkas spielte seit 2009 für die Burgenländer und absolvierte bislang insgesamt 253 Spiele für den Klub. Dabei gelangen dem ehemaligen U21-Teamspieler neun Treffer, 33 weitere Tore bereitete er vor.

Patrick Farkas im Steckbrief