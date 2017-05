Shooting-Star bleibt Altach erhalten

Mittwoch, 10.05.2017

Der 22-jährige frühere ÖFB-U21-Teamspieler war im vergangenen Sommer leihweise vom LASK gekommen und brachte es für die Vorarlberger in der bisherigen Saison auf zehn Tore und acht Assists. Damit gehört er in der österreichischen Bundesliga zu den drei besten Scorern.

"Ich wollte in der Bundesliga Fuß fassen und diese Chance habe ich in Altach bekommen. Meine Treffer und Vorlagen sind ein Verdienst der gesamten Mannschaft", so Dovedan, der sich mit seinen Leistungen auch bei größeren Klubs in den Blickpunkt gespielt hat.

Dovedan im Steckbrief