Jürgen Säumel verlässt Wacker Innsbruck

Montag, 08.05.2017

Wacker Innsbruck gab am Montag bekannt, dass die Verträge von Jürgen Säumel, Claudio Holenstein und Marco Hesina nicht verlängert werden. Der 32-Jährige absolvierte 22 Ligaspiele, sammelte dabei fünf Scorerpunkte. "Leider ist es uns nicht gelungen, unser gemeinsames Ziel - den Aufstieg - zu erreichen. Deshalb ist es auch für mich an der Zeit, neue Herausforderungen zu suchen. Für die Zukunft wünsche ich dem FC Wacker Innsbruck alles Gute", so Säumel zum Abschied. Wie es mit ihm sportlich weitergeht, ist noch unklar.

