Gewaltopfer Martschinko muss Strafe fürchten

Freitag, 12.05.2017

Jeden Montag lockt das Gleisdorfer In-Lokal "Rossini" mit dem "Special Signorita Monday". Diesmal besuchte auch Austria-Profi Christoph Martschinko die Veranstaltung, die für ihn jedoch mit einem Schock endete. Am Weg vom Lokal zum Taxistand wurde er um 4:20 Uhr von einem Unbekannten attackiert. Der 23-Jährige trug einen Augenhöhlbruch davon und musste sogar im Krankenhaus behandelt werden.

Keine Provokation

Wie der Kurier nun berichtet, hat sich Martschinko laut Polizeibericht weder provokant noch aggressiv verhalten. Dennoch drohen ihm nun seitens seines Klubs Austria Wien Konsequenzen. Am nächsten Nachmittag stand bei den Veilchen nämlich ein Training auf dem Programm.

"Er wird sich dafür verantworten müssen. Laut Polizeibericht gab es von seiner Seite keinen Tatbestand. Aber das entschuldigt natürlich nicht die Uhrzeit, wenn am selben Tag ein Training ist", erklärt Sportdirektor Franz Wohlfahrt gegenüber dem Kurier. In der kommenden Woche will der Verein über eine mögliche Strafe entscheiden.

Steckbrief von Martschinko