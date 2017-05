Martschinko bei Lokal-Besuch verletzt

Donnerstag, 11.05.2017

Martschinko war am trainingsfreien Montag in seiner steirischen Heimat von einem Mann attackiert und im Gesicht verletzt worden. Der Vorfall hat sich laut Kurier um 4:20 Uhr in der Früh vor einem Lokal in Gleisdorf ereignet haben.

Er musste deshalb sogar kurzzeitig stationär im Krankenhaus behandelt werden, wurde aber mittlerweile bereits in häusliche Pflege entlassen. Martschinko habe den unbekannten Täter wegen schwerer Körperverletzung bereits bei der Polizei angezeigt, teilte die Austria weiters zu dem Vorfall mit.

Steckbrief von Martschinko