Zukunft von Christian Gratzei geklärt

Mittwoch, 24.05.2017

Für Geschäftsführer Sport Günter Kreissl nach den Auftritten in dieser Saison eine logische Entscheidung, wie er in einer Aussendung der Grazer festhält: "Ich bin sehr glücklich, dass uns Christian als Spieler erhalten bleibt. Er ist in seiner professionellen Art ein absoluter Führungsspieler und Vorzeigeprofi für jeden jungen Fußballer. Für Sturm Graz ist ‚Gra' eine Identifikationsfigur. Er hat in dieser Saison tolle Leistungen gezeigt, hat erheblichen Anteil an den Erfolgen und sich diese Vertragsverlängerung mehr als verdient."

Auch Gratzei selbst äußerte sich zu seinem neuen Vertrag: "Ich habe vor der laufenden Saison gesagt, dass ich jede Sekunde genießen möchte. Ich fühle mich noch gut und mir macht das Fußballspielen weiterhin großen Spaß. Außerdem hat mir diese Saison gezeigt, dass mein Körper noch für Top-Leistungen bereit ist. Egal welche Rolle ich in der kommenden Saison spielen werde. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr beim SK Sturm. Jener Verein, bei welchem ich meine gesamte Profikarriere verbringen durfte. Ich bin dem gesamten Verein und den Fans sehr dankbar für die Unterstützung."

Christian Gratzei im Steckbrief