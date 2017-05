WAC holt Bernd Gschweidl

Freitag, 12.05.2017

Der 21-jährige Bernd Gschweidl sammelte in der laufenden Saison 15 Scorerpunkte in 31 Spielen (8 Tore, 7 Vorlagen). Laut der Kleinen Zeitung wechselt er im Sommer nun ablösefrei zum WAC. Sein Vertrag bei Wiener Neustadt läuft aus. In sechs Spielen für die österreichische U20-Nationalmannschaft erzielte er drei Tore.

Bernd Gschweidl im Steckbrief