Liverpool verlangt Mega-Ablöse für Wisdom

Dienstag, 02.05.2017

Laut Angaben der Salzburger Nachrichten verlangt Liverpool für den englischen Abwehrspieler sechs Millionen Pfund, das sind umgerechnet 7,11 Millionen Euro. Eine Summe, die Salzburg für Wisdom wohl kaum bezahlen wird. Daher streben die Bullen laut SN eine weitere Leihe an. Der Vertrag des Engländers bei den Reds läuft noch bis 2019.

Indes ist die Zukunft von Valon Berisha weiter ungewiss. Der Nationalspieler aus dem Kosovo würde wohl nur bei einer Verlängerung seines bis 2018 laufenden Vertrages in Salzburg bleiben. Denn die Bullen wollen sich eine Ablösesumme für den 24-Jährigen nicht entgehen lassen. Berisha soll einem Verbleib in der Mozartstadt aber nicht abgeneigt sein und kann sich demnach die Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier vorstellen. Zuletzt wurde er mit Premier-League-Aufsteiger Brighton and Hove Albion in Verbindung gebracht.

Der Salzburg-Kader