"Richtig guter Fußball auch in Österreich"

Montag, 24.04.2017

Nun gelte es für seine Spieler, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu schaffen. "Sie sollen und dürfen diesen Sieg lange genießen, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns", sagte Rose. Und: "Spätestens heute weiß man in Europa, dass auch in Österreich richtig guter Fußball gespielt wird."

Doppel-Assistgeber Hannes Wolf fehlten nach dem Schlusspfiff beinahe die Worte. "Im Moment kann ich es noch gar nicht fassen. Jeder, der schon einmal einen großen Titel gewonnen hat, wird es nachvollziehen können, dass man erst eine Zeit braucht, um das zu realisieren."

Benfica-Coach: "Waren die bessere Mannschaft"

Der Sieg sei verdient gewesen, betonte der Offensivspieler. "Wir waren in der zweiten Hälfte viel besser und haben während des gesamten Turniers viel Moral bewiesen."

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Für Benfica-Trainer Joao Tralhao hingegen war die Niederlage ein harter Schlag. "Wir wussten, dass Salzburg ein harter Gegner ist, aber wir haben gut gespielt und hätten gewinnen müssen. Wir waren die bessere Mannschaft. Wir hatten Pech, zwei Momente haben die Partie entschieden", sagte Tralhao.

Alle Infos zur UEFA Youth League