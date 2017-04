Rapid-Scouting bekommt Doppelspitze

Mittwoch, 12.04.2017

"Wir wollen auch in diesem Bereich einen echten Neuanfang wagen", sagt Fredy Bickel nur wenige Tage nach der Entlassung von Chefcoach Damir Canadi. Sowohl Ringler als auch Zoccola waren schon bisher im Verein tätig. Ersterer steigt vom Scout zum Leiter der Scoutingabteilung auf. Er soll sich vor allem um die administrative Abwicklung kümmern. Zoccola wird neben seiner leitenden Tätigkeit im Scouting weiterhin als Videoanalyst der Profimannschaft tätig sein.

"Im ersten Schritt gilt es, dass wir die internen Abläufe neu definieren, in weiterer Folge das gesamte Scouting im In- und Ausland, im Nachwuchs- und Profibereich", so Bickel. In den nächsten Tagen und Wochen soll ein umfassendes Konzept und eine einheitliche Philosophie für die zukünftigen Scoutingaktivitäten erarbeitet werden.

