Mit dem Barisic-System zurück zum Erfolg

Samstag, 15.04.2017

Turbulente Tage liegen hinter dem SK Rapid Wien. Der peinlichen Vorstellung in Ried am vergangenen Wochenende folgte nicht nur eine nächtliche Aussprache mit den Ultras auf einem Autobahn-Parkplatz irgendwo auf der Westautobahn, sondern auch die Beurlaubung von Damir Canadi.

Nach nur fünf Monaten im Amt musste der Wiener seinen Sessel in Wien-Hütteldorf wieder räumen und für seinen bisherigen Co-Trainer Goran Djurcin Platz machen. Und ausgerechnet gegen Canadis früheren Arbeitgeber, den SCR Altach, kehrte Rapid mit dem neuen Coach nach neun sieglosen Liga-Spielen auf die Siegerstraße zurück.

Das Glück ist zurück in Wien-Hütteldorf

Mit einem 3:0-Erfolg gegen die Vorarlberger gelang Rapid der erste Schritt aus der großen Krise "Uns sind glaube ich eine Million Steine vom Herzen gefallen. Der Sieg war so wichtig für die Mannschaft und auch für die Fans", gab der sichtlich mitgenommene Djuricin im Sky-Interview zu Protokoll und ergänzte: "Wir müssen nach vorne schauen, aber aufpassen, dass wir nicht zu euphorisch werden."

Erlebe die Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

"Ich bin jetzt einmal restlos zufrieden wegen des Ergebnisses, aber das Resultat war meiner Meinung nach zu hoch. Das Spiel war teilweise ausgeglichen", weiß der 42-Jährige, der bis letzten Herbst noch in der Regionalliga trainierte, dass das von seinem Vorgänger oft zitierte fehlende Glück heute wieder in die Allianz Arena zurückgekehrt ist.

Mit dem Zoki-System zurück zum Erfolg

Doch nicht nur Glück und Steffen Hofmann, der die ersten zwei Treffer für die Grün-Weißen erzielte, waren es, die an diesem Tag den Befreiungsschlag für Rapid brachten. Djuricin vollzog einen Systemwechsel und entschied sich gegen die von Canadi praktizierte Dreierkette und stellte wieder auf eine Viererabwehr um.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Die heißesten Sportlerinnen der Welt © twitter.com/anastasiaashley 1/33 Sport ist nicht nur immer höher, weiter, schneller - manchmal ist er auch einfach nur sexy! SPOX hat sich umgeschaut... /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal.html © Instagram 2/33 Lindsey Vonn verbringt ihre freien Tage auf den Turks- und Caicosinseln. Gemeinsam mit Freund Kenan Smith. /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=2.html © Instagram 3/33 Auf Instagram zeigt sie ihren Traumurlaub. /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=3.html © instagram.com/lindseyvonn 4/33 Lindsey Vonn wagt sich auch mal ohne Skianzug auf die Piste. Warum auch nicht? /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=4.html © instagram.com/anastasiaashley 5/33 Auch Anastasia Ashley zeigt sich gerne sexy /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=5.html © instagram.com/anastasiaashley 6/33 Die US-Amerikanerin ist nicht nur professionelle Surferin /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=6.html © instagram.com/anastasiaashley 7/33 Ashley arbeitet zudem - wie passend - als Model /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=7.html © instagram.com/blaironealgolf 8/33 Blair O'Neal kann sich ebenfalls problemlos am Strand sehen lassen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=8.html © instagram.com/blaironealgolf 9/33 Dabei ist die Amerikanerin eigentlich auf dem Golfplatz zu Hause /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=9.html © instagram.com/blaironealgolf 10/33 O'Neal ist zudem als Model aktiv - und in einer Reality-TV-Serie /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=10.html © instagram.com/allisonstokke 11/33 Allison Stokke aus den USA ist Leichtathletin. Vor allem im Stabhochsprung haut die 27-Jährige alles raus /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=11.html © instagram.com/curlme_anna&hl 12/33 Anna Sidorova war bei den Winterspielen 2014 in Sotschi Skip der russischen Curlerinnen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=12.html © instagram.com/curlme_anna&hl 13/33 Sidorova fühlt sich aber auch in wärmeren Gefilden heimisch /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=13.html © instagram.com/skydigg4 14/33 Skylar Diggins ist bildhübsch - und obendrein eine hervorragende Basketball-Spielerin. Ihr Verein sind die Dallas Wings /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=14.html © instagram.com/lsesselmann 15/33 Lauren Sesselmann ist stark mit dem Ball am Fuß. Sie hat 50 Länderspiele für Kanada auf dem Buckel /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=15.html © instagram.com/carowozniacki 16/33 Wenn es um die schönsten des Sports geht, darf das dänische Tennis-Ass Caroline Wozniacki natürlich nicht fehlen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=16.html © instagram.com/jaque1212 17/33 Die brasilianische Volleyball-Spielerin Jaqueline Carvalho sorgt für südamerikanisches Flair /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=17.html © instagram.com/gratifiedsoul 18/33 Wenn Lacey Jones an den Pokertischen dieser Welt auftaucht, dann... /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=18.html © instagram.com/gratifiedsoul 19/33 ... werfen die Männer die besten Karten einfach weg /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=19.html © www.instagram.com/mariaverchenova 20/33 Maria Verchenova ist Golferin. Dabei wollte die Russin als Kind immer Ballerina werden /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=20.html © instagram.com/geniebouchard 21/33 Völlig überraschend taucht hier auch Eugenie Bouchard auf /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=21.html © instagram.com/geniebouchard 22/33 Die Kanadierin spielt Tennis und mit ihren Reizen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=22.html © instagram.com/annakournikova 23/33 Anna Kournikova hat im Tennis nicht viel gewonnen - aber macht ja nichts!!! /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=23.html © twitter.com/martinfkde 24/33 Miriam Gössner ist eine hervorragende Biathletin - und die Freundin von Felix Neureuther /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=24.html © instagram.com/anna.veith 25/33 Anna Veith hieß mal Fenninger. 2014 wurde die Österreicherin Olympiasiegerin im Super-G /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=25.html © instagram.com/pingponggirl 26/33 Soo Yeon Lee aus Südkorea ist Model und Tischtennisspielerin /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=26.html © instagram.com/miss2jits 27/33 Die Wakesurferin Whitney Miller war 2012 Miss United States /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=27.html © instagram.com/rachelwray 28/33 Rachel Wray war mal als Cheerleader bei den Kansas City Chiefs. Mittlerweile ist sie im Kampfsport zu Hause /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=28.html © instagram.com/mariasharapova 29/33 Natürlich muss an dieser Stelle auch Tennis-Star Maria Sharapova vorkommen /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=29.html © instagram.com/mjenneke93 30/33 Michelle Jenneke ist eine australische Leichtathletin. Nebenbei arbeitet sie auch als Model /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=30.html © instagram.com/alanarblanchard 31/33 Alana Blanchard stammt aus Hawaii. Kein Wunder, dass sich die 27-Jährige dem Surfen zugewendet hat /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=31.html © instagram.com/lerynfranco1 32/33 Willkommen im wunderschönen Paraguay! Leryn Franco stammt von hier und ist Leichtathletin sowie Model /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=32.html © Instagram/hollydazecoffeyyy 33/33 Zum Abschluss nochmal zum Surfen: Das ist Holly-Daze Coffey (l.) und ihre Schwester Ellie-Jean /de/sport/diashows/1703/mehrsport/heisseste-sportlerinnen/weltweit-ashley-wozniacki-sidorova-oneal,seite=33.html

"Bei der Rückkehr zum alten System habe ich gedacht, wir gehen 'back to the roots' und spielen das, was unter Zoki (Anm.: Ex-Rapid-Trainer Zoran Barisic) teilweise sensationell funktioniert hat. Ich habe nicht viel gemacht, die Mannschaft ist einfach gut", streute Djuricin seiner Mannschaft Rosen.

Lob bekam er indes von Stefan Schwab: "Er hat uns motiviert, er hat uns Selbstvertrauen zugesprochen. Er hat uns gesagt, dass wir kicken können. Das haben wir heute gezeigt. Also er hat die richtigen Worte gefunden, hat uns aufgebaut, hat an unsere fußballerischen Tugenden appelliert und das ist aufgegangen."

Alle Infos zum Spiel Rapid Wien vs. SCR Altach