Kehrt Veli Kavlak zu Rapid zurück?

Dienstag, 11.04.2017

Veli Kavlak will endlich gesund werden. Dafür unterzieht sich der Besiktas-Istanbul-Kicker in dieser Woche seiner sechsten Schulteroperation in zwei Jahren. Eine Verletzung, die Kavlak beinahe drei Saisonen seiner Karriere kostete. Aufgeben will der 28-Jährige aber nicht. Und das, obwohl Besiktas für die kommende Saison nicht mehr mit dem Österreicher plant - trotz Vertrag bis Sommer 2019.

Zoran Barisic, aktuell Trainer von Karabükspor, soll laut Rapid-Insider Peter Linden, früher bei der Kronen Zeitung, an einer Verpflichtung interessiert sein. Ein Wechsel, den sich Kavlak - wenn fit - vorstellen kann.

Vorstellen kann sich Kavlak aber auch eine Leihe zum SK Rapid. Sollten die Wiener interessiert sein, wäre eine Leihe also möglich. Denn Kavlaks Herz schlägt noch immer für Rapid: "Das Wort Abstieg bei Rapid in den Mund nehmen, das geht gar nicht."

Veli Kavlak im Steckbrief