Geeinigt: Canadi und Rapid lösen Vertrag auf

Freitag, 21.04.2017

Wie Rapid Wien am Freitagmittag bekannt gab, hat man sich mit Ex-Coach Damir Canadi auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der Kontrakt des 46-Jährigen wäre ursprünglich noch bis Sommer 2018 gelaufen, nun ist Canadi auch offiziell vom Verein getrennt.

Canadi war seit November 2016 bei den Hütteldorfern, konnte in 17 Spielen aber nur drei Siege einfahren und wurde am 9. April von der Vereinsführung beurlaubt. Sein Nachfolger und ehemaliger Co-Trainer Goran Djuricin übernahm das Amt interimistisch und fuhr in dessen erstem Spiel einen 3:0-Heimsieg gegen Altach ein. Am Sonntag gastiert die Wiener Austria zum Wiener Derby im Allianz Stadion.

