Maierhofer und Co. wollen Vienna retten

Freitag, 14.04.2017

Nach dem überraschenden Tod von Mäzen Richard Kristek befindet sich die Vienna in akuter Finanznot. Ein Insolvenzantrag wurde bereits gestellt. Damit geht der Zwangsabstieg in die vierte Liga einher. Damit es beim Traditionsklub weitergeht, setzt man auf die Crowdfunding-Plattform "I believe in you".

"Die aktuelle Situation ist eine der größten Herausforderungen in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte, mit dem drohenden Zwangsabstieg aufgrund des Insolvenzverfahrens und zusätzlich mit der Sperre der Haupttribüne. Wir stellen uns dieser Herausforderung und müssen versuchen, ab der nächsten Saison neu Fuß zu fassen", beschreibt Vienna-Geschäftsführer Gerhard Krisch die nach wie vor angespannte Situation, die insgesamt 20 Teams und 250 Spieler im Verein betrifft.

Spenden ab 10 Euro

In der Pause des Heimspiels gegen Amstetten auf der Hohen Warte erfolgt der Startschuss für eine 30-tägige Kampagne, die mindestens 35.000 Euro bringen soll - dann ist die große Vienna-Family am Zug. Auf Fans, Unterstützer und Partner warten exklusive Gegenleistungen für ihre Spenden.

Los geht's bereits ab 10 Euro für eine "Unkonkursbar"-Postkarte, außerdem gibt es streng limitierte Herz-Trikots, Fan-Shirts, einen Platz auf der Retter-Wand in den Katakomben des Stadions oder Sponsoring-Pakete. 15 Fans haben zudem die Möglichkeit, an einem Show-Training mit der Mannschaft teilzunehmen.

Maierhofer stellt ein Paar "Major"-Fußballschuhe zur Verfügung

Prominente Unterstützung erfährt das Projekt "Rettet die Vienna" auch von Vereins-Legenden, ehemaligen Spielern und österreichischen Sportgrößen. Stefan Maierhofer stellt ein signiertes Trikot und ein Paar original "Major"-Fußballschuhe zur Verfügung, der SK Rapid Wien spendet ein signiertes Trikot vom "Tradition verbindet"-Benefizspiel auf der Hohen Warte und auch die Footballer von den Vienna Vikings, die bereits selbst ein IBIY-Projekt erfolgreich finanziert haben, unterstützen den Verein mit tollen Paketen.

Weitere einzigartige Gegenleistungen, darunter ein Tormann-Training mit Jürgen Macho, Sitzplätze neben der Trainerbank, ein Erlebnistag als Stadionsprecher und vieles mehr, werden im Lauf der 30 Projekt-Tage auf www.ibelieveinyou.at online gestellt. Der gesamte Erlös (abzüglich der Aufwendungen für Zahlungsabwicklung und Bearbeitung) wird komplett für den Erhalt des First Vienna FC 1894 eingesetzt.

